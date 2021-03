Covid, nuovo picco di contagi: 120 positivi, 23 solo a Isernia. Altri 3 decessi e 7 nuovi ricoverati

Curva del contagio che non accenna ad appiattirsi in Molise, ma continua la sua crescita esponenziale. Anche oggi si registra un boom di contagi localizzati in più parti della regione. Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 2 marzo, si registrano ulteriori tre decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 73 anni di Termoli che era ricoverata in terapia intensiva presso il Neuromed, una 95enne di Campobasso e una donna di 78 anni di Santa Croce di Magliano, entrambe si trovavano in malattie infettive.

Anche oggi sono tanti i nuovi ricoveri: 7 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, mentre si registrano solo 2 dimessi. Pertanto il numero attuale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 113, di cui 81 al Cardarelli (67 in malattie infettive e 14 in terapia intensiva), 14 presso l’area grigia del San Timoteo di Termoli, 9 al Gemelli Molise e 9 al Neuromed (5 in terapia intensiva e 4 in sub intensiva). Sempre 19 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni degli ospedali molisani.

I nuovi positivi sono 120 su 1291 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari al 9,2%.

Oggi il centro più colpito è Isernia con 23 contagi, a seguire Termoli con 18 e Agnone con 16.

I nuovi positivi (120) sono:

2 Acquaviva d’Isernia

16 Agnone

5 Belmonte del Sannio

2 Bojano

1 Busso

7 Campobasso

1 Campomarino

1 Carovilli

1 Castropignano

1 Colletorto

1 Ferrazzano

1 Fossalto

3 Guglionesi

23 Isernia

1 Jelsi

5 Larino

2 Limosano

2 Macchiagodena

1 Montaquila

1 Oratino

1 Petrella Tifernina

4 Riccia

1 Ripalimosani

1 Roccasicura

2 San Giacomo degli Schiavoni

1 San Giuliano di Puglia

3 San Martino in Pensilis

1 San Pietro Avellana

1 Santa Croce di Magliano

1 Spinete

18 Termoli

1 Toro

1 Trivento

1 Tufara

1 Vastogirardi

2 Venafro

3 Vinchiaturo

I guariti di giornata sono solo 42, pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1829, mntre i totali da inizio emergenza sono 10876.

I guariti sono saliti a 8680, i decessi a 357.

In isolamento si trovano 2556 cittadini.