Covid, nuovo ingresso in Rianimazione. Tasso di positività sotto l’1%

Nuovi casi e tasso di positività ai minimi termini, come succede ormai da settimane, ma si registra, purtroppo, un nuovo ingresso in Rianimazione.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, mercoledì 8 marzo, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 719.

Situazione al Cardarelli

Un paziente di Termoli si è aggravato ed è stato trasferito da Malattie Infettive in Terapia Intensiva. Non ci sono nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto i ricoverati totali al Cardarelli sono 3, di cui 2 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 3 ricoverati, 1 non è vaccinato e 2 hanno due dosi.

Oggi si registra 1 nuovo caso (Campobasso), tra molecolari e antigenici, su 106 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta allo 0,9%.

I guariti di giornata sono 22 e pertanto il numero degli attualmente positivi è di 108. I totali da inizio emergenza sono 100.710.

I guariti totali sono 99.869, i decessi 719.