Covid, nuovo decesso al Cardarelli: morto paziente di Larino

Il Covid continua a mietere vittime. “Un altro nostro concittadino, peraltro risultato oggi ufficialmente positivo -ha fatto sapere il sindaco di Larino, Puchetti- è deceduto nel reparto di malattie infettive del Cardarelli dove era stato trasferito per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. Si tratta dell’ottava vittima a Larino, la seconda in questa settimana. A nome mio e dell’intera amministrazione, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Venendo al bollettino dell’Asrem, si apprende che ci sono altri 3 nostri concittadini positivi al Covid. “Per due il contagio può essere associato al contatto con un soggetto positivo appartenente al nucleo familiare -ha continuato il primo cittadino-mentre per il terzo all’ambiente lavorativo. Sempre oggi si è appreso che due nostri concittadini fortemente provati dalla recrudescenza del virus, sono risultati negativi al tampone molecolare. Ciò ci consente dunque di dire che attualmente i positivi, certificati con tampone molecolare dell’Asrem, sono 52. Purtroppo però anche oggi ho appreso che ci sono altri nostri concittadini, già in quarantena, per essere risultati positivi ai test rapidi per cui il numero dei positivi è senz’altro più alto. Rinnovo l’invito a segnalarsi immediatamente al proprio medico e al sottoscritto e di mettersi in quarantena con tutti i familiari conviventi nel caso in cui risultiate positivi ai test rapidi. Siate e siamo responsabili”.