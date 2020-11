Covid, nuovo decesso a Capracotta. E’ il numero 53. La comunicazione del sindaco

Si allunga la lista di decessi a causa del Covid. A darne comunicazione questa volta è il sindaco di Capracotta Candido Paglione. In Molise si arriva a 53 decessi a causa del Coronavirus. “È un momento di grande tristezza per tutti noi. Stanotte è deceduto il prof. Luigi Conti. Uomo di cultura, già ispettore del ministero dell’istruzione, persona profondamente legata al nostro paese. A portarlo via, ai suoi affetti e a noi, il male subdolo con il quale stiamo combattendo tutti da qualche mese, quel dannato virus chiamato Covid-19. Come sindaco di Capracotta, interpretando il pensiero dell’intera comunità, esprimo alla famiglia, in maniera particolare ai figli Vincenzo e Carla, al fratello Michele (stimato notaio) e alla sorella Maria, i sentimenti del più profondo cordoglio”.