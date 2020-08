Covid, nuovo caso di positività in regione: si tratta di un appartenente alle Forze dell’Ordine

Un nuovo caso di positività è stato riscontrato nella giornata odierna, martedì 4 agosto, in seguito alla verifica di 149 tamponi. Si tratta di un appartenente alle Forze dell’Ordine di Ururi che era risultato positivo al test sierologico e la cui positività è stata confermata dal tampone molecolare. Come noto l’Asrem sta provvedendo a sottoporre a test sierologico tutte le forze dell’ordine molisane. E proprio in seguito a questo screening è venuta fuori la positività odierna al tampone. L’uomo è asintomatico e ora si provvederà ad effettuare controlli su tutti gli altri carabinieri della stazione di Ururi.

Non essendoci guariti, gli attualmente positivi salgono a 34, mentre sono 478 i totali da inizio emergenza su 27346 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Al Cardarelli resta un solo paziente ricoverato in malattie infettive, si tratta del kossovaro di Pesche. I guariti sono fermi 421 e i decessi a 23.

Le persone in isolamento sono 46, quelle in sorveglianza 2.

La mappa del contagio riporta 24 casi a Campobasso (cluster venezuelani), 2 a Campolieto (immigrati), 4 a Isernia (kosovari), 3 a Pesche (kosovari), 1 ad Ururi (Forze dell’Ordine).