Covid, nuovo caso al Pronto Soccorso del Veneziale: giovane paziente trasferito a Campobasso

È partita in serata per il Cardarelli di Campobasso l’ambulanza con a bordo un nuovo e giovane paziente positivo al Covid. Questa volta si tratta di un giovane isernino di 36 anni, portato al Pronto Soccorso del Veneziale con sintomi chiari di tosse e febbre. Un primo tampone istantaneo è risultato positivo al Covid. Il paziente è stato così portato nell’area grigia ed è stato sottoposto al secondo tampone tradizionale. Anch’esso positivo. A questo punto la decisione di trasportarlo a Campobasso per il suo ricovero in malattie infettive.