Covid, nuovo caso al Liceo Linguistico: didattica a distanza in attesa dei tamponi

Sospese le lezioni in presenza per una classe del Liceo Linguistico ‘Cuoco’ a seguito di una positività accertata al Covid-19 all’interno del gruppo di una classe. “E’ il secondo caso per la nostra scuola, – ha comunicato la preside Maria Teresa Vitale – non collegato con il precedente. Gli studenti e i docenti della classe in questione saranno sottoposti a tampone, in attesa dei risultati la classe svolgerà didattica a distanza. Il Sindaco ha disposto la sanificazione degli ambienti già in data odierna, pertanto domani, lunedì 12 ottobre – la scuola è regolarmente aperta”.