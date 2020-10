Covid, nuovo caso a Isernia: 83enne in terapia intensiva

Nuovo caso di Covid a Isernia, questa volta passato per il Pronto Soccorso. Si tratta di un uomo anziano, di 83 anni, arrivato al Pronto Soccorso con sintomi di polmomite. I sanitari, non fidandosi della particolarità della patologia in atto, hanno ricoverato il paziente nell’area grigia, un settore di isolamento. Qui hanno sottoposto l’uomo a due tamponi, prima quello istantaneo e poi quello standard. Entrambi hanno dato esito positivo e il paziente, con sintomi di polmonite interstiziale da Covid, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Cardarelli, dov’è ricoverato in terapia intensiva.