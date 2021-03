Covid, nuovo boom di ricoveri: 10 in reparto e 3 in Rianimazione. I decessi raggiungono quota 400

Ancora una giornata difficile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid, principalmente per quel che concerne la pressione sugli ospedali. Oggi, domenica 14 marzo, si è registrato un nuovo boom di ricoveri.

Dal bollettino odierno dell’Asrem è emerso un solo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 91 anni di Termoli (deceduto il 13.3 nel reparto di malattie infettive del Caradarelli). I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 400.

Ben 4 pazienti sono stati trasferiti: 3 si sono aggravati e sono stati portati in terapia intensiva, mentre uno, per fortuna è migliorato ed ha lasciato la Rianimazione, tornando in reparto.

Tornano ad esplodere, come detto, i ricoveri: ben 10 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, mentre non si registrano dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 121, di cui 85 al Cardarelli (73 in malattie infettive e 12 in terapia intensiva), 21 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 12 al Neuromed (5 terapia intensiva e 7 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 20 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 17, ma su appena 162 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 10,4%. Oggi il centro più colpito è San Giuliano di Puglia con 4 contagi.

I nuovi positivi (17) sono:

1 Acquaviva d’Isernia

1 Belmonte del Sannio

1 Guglionesi

3 Isernia

1 Petacciato

4 San Giuliano di Puglia

3 Termoli

1 Toro

2 Venafro

I guariti di giornata sono 54 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1551, mentre i totali da inizio emergenza sono 11656.

I guariti totali sono 9693, i decessi 400.

In isolamento si trovano 3365 cittadini.