Covid, nuovo boom di positivi. L’indice di contagio sale al 13,4%. Scoppia cluster a Toro

Torna a salire vertiginosamente la curva dei positivi in Molise dopo alcuni giorni di relativa calma, almeno sul fronte contagi. E sale in maniera preoccupante anche l’indice di positività che è oggi è tornato al 13,4%. Scoppiano nuovi cluster in vari paesi, dopo Jelsi, oggi è la volta di Toro.

Nel bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 12 marzo, è riportato un solo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 83 anni di Campobasso deceduto ieri (11.3) al proprio domicilio.

I ricoverati di giornata sono 3 a fronte di un solo dimesso. Pertanto il numero dei ricoverati attuali negli ospedali molisani è di 119, di cui 79 al Cardarelli (69 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 25 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva), 12 al Neuromed (5 terapia intensiva, 7 sub intensiva).

I nuovi positivi sono 105 su 783 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari al 13,4%. Il centro più colpito di oggi è Toro con 15 positivi, a seguire Isernia con 14.

I nuovi positivi (105) sono:

AGNONE 4

BARANELLO 3

BELMONTE DEL SANNIO 2

BOJANO 3

BONEFRO 2

CAMPOBASSO 7

CAMPODIPIETRA 4

CAMPOMARINO 7

CERCEMAGGIORE1

CERCEPICCOLA 1

FERRAZZANO 1

FORNELLI 1

GAMBATESA 1

GUARDIAREGIA 1

GUGLIONESI 2

ISERNIA 14

LARINO 2

MACCHIA D’ISERNIA 2

MONTAQUILA 5

MONTECILFONE 2

MONTERODUNI 2

ORATINO 1

RICCIA 1

SAN DONATO MILANESE 1

SAN GIACOMO 1

SANTA CROCE DI M. 3

TERMOLI 8

TORO 15

TRIVENTO 1

VASTOGIRARDI 2

VENAFRO 4

I guariti di giornata sono 81, pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1606, mentre i totali da inizio emergenza sono 11587.

I guariti totali sono 9572, i decessi 397.

In isolamento si trovano 3236 cittadini.