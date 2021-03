Covid, nuovo boom di contagi e ricoveri: 2 decessi e 4 trasferimenti fuori regione. In Rianimazione 24 pazienti

La situazione, dopo solo un giorno di tregua, torna ad essere nuovamente preoccupante. Risalgono i contagi e i ricoveri, ma soprattutto si registrano ben 4 trasferimenti di pazienti gravi fuori regione. Quindi il Molise continua ad utilizzare, anche più volte al giorno, la Cross.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 9 marzo, sono emersi ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 82 anni di Isernia, deceduto al proprio domicilio, e un 79enne di Frosolone che si trovava presso l’area grigia del pronto soccorso di Isernia.

Ben 5 pazienti sono stati trasferiti: 3 a Foggia e 1 al San Filippo Neri di Roma, un altro da malattie infettive in terapia intensiva.

Tornano ad esplodere i ricoveri: ben 11 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione e si registrano anche 6 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 123, di cui 83 al Cardarelli (70 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva), 24 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 4 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 12 al Neuromed (7 terapia intensiva e 5 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 24 pazienti.

I nuovi positivi sono 87 su 1183 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 7,3%. Oggi il centro più colpito è Campobasso con 14 contagi, seguito da Santa Croce di Magliano 13 e Termoli 9.

I nuovi positivi (87) sono:

ACQUAVIVA D’ISERNIA 3

AGNONE 6

BELMONTE DEL SANNIO 3

CAMPOBASSO 14

COLLETORTO 3

FORNELLI 1

GUARDIALFIERA 2

GUARDIAREGIA 2

GUGLIONESI 4

ISERNIA 8

MONTAQUILA 2

MONTORIO NEI FRENTANI 1

ORATINO 1

PETACCIATO 2

PETRELLA 1

PETTORANELLO 2

RICCIA 4

RIPALIMOSANI 2

SAN GIULIANO DI PUGLIA 2

SAN MARTINO IN P. 1

SAN PIETRO AVELLANA 1

SANTA CROCE DI M. 13

TERMOLI 9

I guariti di giornata sono 86 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1602, mentre i totali da inizio emergenza sono 11326.

I guariti totali sono 9331, i decessi 381.

In isolamento si trovano 2951 cittadini.