Covid, nuovo boom di casi: 525 contagi e 2 ricoveri. Un paziente lascia la Rianimazione

Tasso di positività al 18%. Non ci sono dimessi, i guariti di giornata sono 484

Ancora dati in netto peggioramento sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Principalmente per quanto riguarda i nuovi casi, che tornano a salire vertiginosamente, e per il tasso di positività ancora molto alto. Situazione tutto sommato stabile al Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 22 marzo, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 585.

Situazione al Cardarelli

Un paziente di San Sant’Elia a Pianisi ha lasciato la Terapia Intensiva ed è stato trasferito in malattie infettive.

Oggi si registrano 2 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso e Ururi si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 28, di cui 13 in Malattie Infettive e 15 nel reparto “anziano fragile”.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 28 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 5 hanno due dosi e 17 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 525 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2909 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18%.

I nuovi casi (525) sono:

Oggi si registrano 484 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 7.874. I totali da inizio emergenza sono 45.695.

I guariti totali sono 37.222, i decessi 585. In isolamento si trovano 2.865 cittadini.