Covid, nuovo balzo di contagi: 53 casi. Il tasso di positività schizza al 5,5%. Guglionesi epicentro dell’epidemia

Oggi si registrano anche 35 guariti. Il confronto con un anno fa

Nuovo balzo dei contagi in Molise dopo la tregua, solo apparente, di ieri. Salgono i casi e schizza anche il tasso di positività. L’epicentro dell’epidemia in Molise è a Guglionesi dove, come noto, è scoppiato un importante focolaio nelle scuole.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 23 novembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto i ricoverati totali restano 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 53 nuovi casi su 955 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 5,5%.

I nuovi positivi (53) sono:

3 Campobasso

30 Guglionesi

2 Isernia

1 Larino

2 Mafalda

1 Montaquila

1 Palata

2 San Giacomo degli Schiavoni

1 San Martino in Pensilis

3 Sepino

6 Termoli

1 Trivento

I guariti di giornata sono 35 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 359, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.085.

I guariti totali sono 14.209, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.495 cittadini.