Covid, nuovi controlli per ridurre al minimo i contagi. L’appello di Di Bona

Effettuare maggiori controlli per ridurre al minimo il rischio di nuovi focolai ed effettuare uno screening di tutte le persone che si sono trovate a contatto con pazienti risultati positivi affinché possa essere prevenuto il rischio di contagio. E’ quanto affermato dal consigliere comunale di Campodipietra Federico Di Bona. Sotto la lente di ingrandimento la situazione relativa al Covid. «Considerando il continuo aumento dei tamponi positivi elaborati dall’ASREM, si invita ad effettuare maggiori controlli all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, per ridurre al minimo il rischio di nuovi focolai. Si ritiene necessario effettuare uno screening di tutte quelle persone che si sono trovate a contatto, nell’ultimo periodo, con pazienti risultati positivi affinché possa essere prevenuto al massimo il rischio di contagio da questo virus. Si chiede di analizzare nel più breve tempo possibile tutti i contatti dei soggetti positivi che, essendo potenziali vettori di COVID-19, potrebbero diffonderlo senza grandi difficoltà. Si invita inoltre ad incrementare il numero di tamponi processati giornalmente che non risultano abbastanza considerando i 102.959 tamponi processati in Italia e i soli 154 processati in Molise».