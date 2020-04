REDAZIONE

E’ arrivato il Bollettino Covid19 della Regione Molise diramato pochi minuti fa (ore 18:00). Nella giornata di oggi, rispetto all’ultimo bollettino delle 18 di ieri sera si sono registrati due positivi in più per un totale di 224. Sono stati processati 148 tamponi per un totale di 1.894. Altra buona notizia riguarda i dimessi da Malattie Infettive che sono saliti a 4 per un totale di 26 ricoverati contro i 30 di ieri.