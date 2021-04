Covid, nuova positività di un alunno. Attivata la Dad alla Principe di Piemonte

Anche una classe della scuola primaria Principe di Piemonte di Termoli posta in didattica a distanza a causa della positività di un alunno al Covid-19. La decisione è stata assunta dalla dirigente scolastica Rosanna Scrascia sentiti il dipartimento di prevenzione dell’Asrem e il sindaco di Termoli a seguito della positiva di un alunno. Il provvedimento dovrebbe valere 15 giorni in attesa del risultato dei tamponi che saranno effettuati sui compagni di classe dell’alunno. Si tratta del quarto istituto comprensivo che è stato costretto ad attivare la didattica a distanza per la positività di uno o più alunni al Covid-19. Il primo era stato l’istituto comprensivo Schweitzer (per alcune classi delle scuole medie e della primaria di via Stati Uniti), poi era stata la volta di quello di Difesa Grande (sia nella sede principale che in via Po), successivamente era toccato alla Brigida e adesso all’istituto comprensivo Bernacchia. La speranza di tutti, ovviamente, è che il numero dei contagi possa restare contenuto e che, soprattutto, l’arrivo delle alte temperature possa fungere da deterrente per il virus.