Covid, nuova impennata di contagi: 119 positivi. I decessi sono 2 e i nuovi ricoveri 4

Torna a salire in maniera preoccupante l’indice di contagio in Molise e rafforza il dato fornito dall’Istituto Superiore di Sanità riguardante l’Rt più alto d’Italia nella nostra regione. Oggi, sabato 12 dicembre, su un totale di 1142 tamponi, sono stati riscontrati 119 casi di positività, con la percentuale di positivi su tamponi (10,4%) che torna sopra 10 dopo alcuni giorni.

Oggi si sono registrate due vittime: non ce l’hanno fatta un uomo di 79 anni di Palata che era ricoverato in malattie infettive e un uomo di 63 anni di Montaquila che si trovava in terapia intensiva. Il totale dei decessi è ora di 162.

I ricoveri giornalieri sono 4, mentre i dimessi 3. Pertanto i ricoverati attuali sono 63, di cui 56 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva.

Oggi non si registrano guariti.

I nuovi positivi (119) sono:

2 Bojano

2 Busso

16 Campobasso

2 Campodipietra

9 Campomarino

1 Castellino del Biferno

1 Cercemggiore

1 Colle d’Anchise

2 Ferrazzano

1 Filignano

1 Fornelli

1 Frosolone

4 Guardilfiera

12 Isernia

3 Larino

1 Macchiagodena

1 Matrice

1 Montagano

4 Montaquila

1 Montenero di Bisaccia

3 Monteroduni

1 Morrone del Sannio

4 Oratino

1 Pietracatella

2 Pozzilli

6 Ripabottoni

1 Roccasicura

1 San Giuliano del Sannio

2 San Giuliano di Puglia

2 San Martino in Pensilis

3 Santa Croce di Magliano

1 Sant’Elia a Pianisi

2 Sepino

1 Tavenna

12 Termoli

4 Toro

1 Trivento

1 Ururi

4 Venafro

1 Vinchiaturo

Gli attualmnte positivi sono 2730, mentre i totali da inizio emergenza sono 5681.

I guariti sono 2789, i decessi 162.

In isolamento si trovano 2947 cittadini.