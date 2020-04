Covid, numerosi tamponi nessun positivo. Premio agli operatori sanitari

Sono 244 i tamponi processati nella notte dall’Asrem e di questi nessuno è risultato positivo. Per contro c’è un guarito a Filignano. E una buona notizia per gli operatori sanitari che si stanno prodigando nell’emergenza ai quali arriveranno 100 euro in più. In totale i tamponi effettuati sono 5857 di cui 297 sono quelli positivi scesi a 193 gli attualmente positivi. Dieci le persone ricoverate in malattie infettive, 1 ancora in terapia intensiva, 175 gli asintomatici a domicilio e 27 gli asintomatici dimessi Po. Cinquantasei i pazienti guariti, sette i pazienti positivi ricoverati nelle strutture private accreditate mentre resta fermo a 21 il numero dei pazienti positivi deceduti.