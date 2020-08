Covid: nove positivi in più in Molise. Tutti collegati a casi di rientro dalla Grecia

Il Bollettino Covid diramato dalla Asrem questa sera (17 agosto) non porta buone notizie sul fronte dei contagi in Molise. Nove persone si aggiungono agli attualmente positivi fino a far salire il numero a 44. Si tratta del focolaio (cluster) di ritorno dalla Grecia che si è generato a Campobasso. I 179 tamponi processati oggi rappresentano un campione molto indicativo e qualche riflessione inducono a farla. Si tratta comunque di pazienti asintomatici o paucisintomatici.