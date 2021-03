Covid: non tutto il male viene per nuocere

di Lorenzo Colasanto

Non tutto il male viene per nuocere, proverbio che rispecchia perfettamente ciò che è stato e che tutt’ora è il COVID-19; questo virus con cui conviviamo da più di un anno, oltre ad aver portato via con se: amici, parenti e aver causato un enorme crisi economica; ci ha rammentato l’importanza di cose, che prima di questa pandemia davamo per scontato, come ad esempio andare al cinema, viaggiare, partecipare alle sagre dei vari paese, e soprattutto per i ragazzi in età scolare il valore della didattica in presenza. Anche se per l’essere umano questa pandemia non ha avuto un risvolto del tutto positivo, per l’ambiente e la natura è stata una vera e propria “benedizione”, infatti, stanno pian piano riprendendo “vita” ora che si sta assistendo ad un forte calo di emissioni di anidride carbonica; l’aria non è più inquinata come prima ed i cieli sembrano più chiari e luminosi. Questo cambiamento, probabilmente, non sarà permanente, ma sta mettendo in luce il forte impatto negativo che l’uomo ha sull’ambiente. Le sofferenze causate da questa pandemia, come già detto, sono numerose. Proprio per questo motivo è utile concentrarsi sugli aspetti positivi che stiamo riscontrando in questo periodo difficile . Tra questi, dare importanza ai cambiamenti che stiamo vedendo sull’ambiente e cercare di renderli duraturi e non temporanei, al fine di rendere il mondo un posto migliore in cui abitare!