Covid, non si arresta la crescita dei contagi: 450 nuovi positivi

Per fortuna non si registrano decessi, sono 301 i guariti. Tasso di positività di poco sopra il 13%

Non si arresta la crescita dei contagi in Molise sul fronte dell’emergenza Covid con un tasso di positività che da oltre il 40% è sceso nella giornata di oggi al 13,2 per cento. Tante nuove infezioni e tornano a crescere anche i ricoveri.

Per fortuna dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 5 aprile, non si registrano decessi.

Resta invariato il numero dei morti totali per Covid in Molise: 598 le persone che non ce l’hanno fatta da inizio pandemia.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti ma si registrano tre nuovi ricoveri: pazienti di Acquaviva Collecroce, Campobasso e Trivento si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Per fortuna c’è anche un paziente dimesso e pertanto i ricoverati totali salgono a 30, di cui 20 in Malattie Infettive e 10 nel reparto “anziano fragile”.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 30 ricoverati, 6 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 20 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 450 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3407 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,2%.

I nuovi casi (450) sono:

Oggi si registrano 301 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 8.166. I totali da inizio emergenza sono 50.857.

I guariti totali sono 42.034, i decessi 598. In isolamento si trovano 8181 cittadini.