Covid, non sarà più obbligatorio il tampone per uscire dall’isolamento

Nel decreto Rave, che ieri ha avuto il primo via libera dal Senato, sono state inserite le novità che cambiano le regole per chi è positivo al virus: scompare anche il Green pass per entrare nelle strutture sanitarie. La norma sarà legge entro l’anno

L’isolamento delle persone che hanno contratto il Covid, che oggi dura 5 giorni, si concluderà senza bisogno di fare un tampone (rapido o molecolare). Ieri, martedì 13 dicembre, c’è stato il primo via libera da parte del Senato per il decreto Rave – in cui sono contenute le novità per la gestione della pandemia – e che tra pochi giorni avrà anche quello della Camera. Ma cosa succede se una persona ha ancora sintomi dopo 5 giorni? Così come segnala La Repubblica, a risolvere la situazione sarà una circolare del Ministero della Salute.

Nel decreto si prevede anche che, quando entrerà in vigore la legge di conversione e fino al 30 giugno 2023, saranno sospesi i procedimenti per le sanzioni da 100 euro previste per gli over 50 e che il 15 giugno scorso non erano in regola con le vaccinazioni e scomparirà il green pass per entrare nelle strutture sanitarie.

Il provvedimento sarà convertito in legge dopo Natale, entro il 28 dicembre. Poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dal giorno successivo alla pubblicazione le nuove norme entreranno in vigore. Le modifiche scatteranno con la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.