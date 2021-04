Covid, non ci sono positivi ma si registrano altri 2 decessi: continua la discesa dei ricoveri

Una giornata positiva sul fronte contagi e ricoveri, meno per quel che concerne i decessi che, purtroppo, continuano ad essere troppi. Per la seconda volta nel giro di poche settimane non si registrano nuovi casi, e questa è senz’altro una buona notizia.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 12 aprile, sono emersi 2 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 86 anni di Campomarino che era ricoverata in malattie infettive e un 72enne di Sant’Agapito che si trovava presso la terapia intensiva del Gemelli Molise. Nel bollettino è riportato anche il decesso di una donna di 73 anni di Ururi del quale, però, vi abbiamo già dato conto ieri. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 459.

Un paziente di Campobasso si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Un solo ricovero registrato nella giornata odierna, mentre non ci sono stati dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 61, di cui 54 al Cardarelli (44 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 2 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 3 al Neuromed (tutti in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 15 pazienti.

Non si registrano positivi su 205 tamponi effettuati.

I guariti di giornata sono 23 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 626, mentre i totali da inizio emergenza sono 12655.

I guariti totali sono 11558, i decessi 459.

In isolamento si trovano 2136 cittadini.