Covid, non ce l’hanno fatta una donna e un uomo di Termoli di 73 e 80 anni. I nuovi casi sono 281

I decessi salgono a 666. Il tasso di positività sfiora il 34% con 21 ricoverati al Cardarelli, di cui due in Terapia Intensiva, a fronte di 668 guariti

Resta preoccupante lo scenario in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Oggi, lunedì 22 agosto 2022, dal bollettino diramato dall’Asrem, si registrano due decessi: un uomo di 80 anni di Termoli, ricoverato in Malattie Infettive e Tropicali, e una donna di 73 anni sempre di Termoli ricoverata in Terapia Intensiva.

I morti totali in Molise per Covid salgono purtroppo a 666.

Vi è sono, inoltre, un nuovo ricovero in Malattie Infettive e Tropicali con un paziente di Filignano.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 21, di cui 19 nel reparto di Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 21 ricoverati, 7 non sono vaccinati, uno ha la prima dose, due hanno la seconda dose o quella unica e 11 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 281 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 829 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 33,89% e 668 guariti.

I nuovi casi (281) sono: