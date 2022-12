Covid, non ce l’ha fatta una donna di 80 anni: ci sono due nuovi ricoveri al Cardarelli

Un paziente è stato dimesso dalla struttura di contrada Tappino. 94 i nuovi casi, tanti i guariti: ne sono 179

Scendono i ricoveri in Molise, numeri in discesa sul fronte del contagio da covid. Ma i dati che arrivano dal bollettino non sorridono: nuovi ricoveri ed un decesso.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì 22 dicembre, c’è un decesso: si tratta di una 80enne di Torella del Sannio ricoverata nel reparto di Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 703.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti ma ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso e Vinchiaturo si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali salgono a 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi e 8 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 94 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 423 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si supera il 20%.

I nuovi casi (94) sono:

I guariti di giornata sono 179.