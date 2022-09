Covid, non ce l’ha fatta una donna di 57 anni. Pochi i nuovi casi, 153 le persone guarite

Continuano a scendere i nuovi positivi in Molise, appena 58. Si registra anche un dimesso, in ospedale sono attualmente ricoverate dieci persone

Continuano a scendere i nuovi casi e il tasso di positività anche in Molise, così come sta succedendo nel resto dell’Italia. C’è però un paziente che purtroppo non ce l’ha fatta ed un nuovo ricovero nel reparto di Malattie infettive.

E’ quanto si evince da bollettino dell’Asrem di oggi, giovedì 15 settembre.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 676.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti ma c’è un nuovo ricovero: si tratta di un paziente di Larino che ha avuto bisogno delle cure del Cardarelli. C’è anche un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 10, tutti in malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Degli 10 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 hanno una dose, 1 ha una dose e 3 tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 65 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 583 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’11,1%.

I nuovi casi (58) sono:

I guariti di giornata sono 153 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 3.863. I totali da inizio emergenza sono 88.121.

I guariti totali sono 83.558, i decessi 676. In isolamento si trovano 2.268 cittadini.