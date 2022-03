Covid: non ce l’ha fatta una 90enne. Boom di guarigioni (209). I nuovi casi: 276

Una persona deceduta (una 90enne di Agnone ricoverata in Malattie infettive), due pazienti dimessi, 276 nuovi casi ed un vero e proprio boom di guarigioni, ben 209.

Questo in sintesi ci dice il bollettino Asrem sul fronte del contrasto al Covid 19 in Molise oggi 14 marzo 2022.

Le persone decedute causa Covid in Molise salgono a 579.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Non si registrano nuovi ricoveri al Cardarelli di Campobasso, mentre due pazienti: uno di Campobasso e uno di Cercemaggiore, sono stati dimessi dal reparto di Malattie Infettive dove erano ricoverate da giorni.

I ricoverati totali scendono a 24, di cui 8 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “anziano fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 24 ricoverati, 6 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 5 hanno due dosi e 12 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 276 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1054 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 26,18%.

I nuovi casi (276) sono: