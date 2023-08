Covid, non ce l’ha fatta una 74enne ricoverata in Malattie Infettive

Nonostante in Molise la curva dei contagi e dei ricoveri per il Covid sia caratterizzata da tempo da numeri molto bassi e assolutamente sotto controllo, dal bollettino dell’Asrem di oggi, lunedì 28 agosto, si registra il decesso di una 74enne di Milano che, da qualche tempo, era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. I morti totali per Covid sono saliti così a 739.

Dallo stesso documento, risultano 5 persone ricoverate, di cui una di Riccia nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali. In totale, i casi di positività accertati nell’ultimo fine settimana sono 13 sui 131 complessivi.