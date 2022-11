Covid, non ce l’ha fatta un 77enne di Campobasso. I nuovi positivi sono 81

Appena 15 le persone guarite dal virus. C’è anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive

Restano stabili i numeri relativi all’andamento, in Molise, della diffusione del virus. Oggi, giovedì 10 novembre 2022, dal bollettino diramato dall’Asrem, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un 77enne di Campobasso ricoverato in Malattie Infettive.

I morti totali in Molise per Covid sono purtroppo a 691.

Vi è un nuovo ricovero in Malattie Infettive e Tropicali con un paziente di Castelpetroso.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 7, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 7 ricoverati, 2 non sono vaccinati e 5 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 81 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 432 tamponi processati, appena 15 invece le persone guarite.

I nuovi casi (81) sono: