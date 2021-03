Covid, non ce la fa Giovanni Di Girolamo. Fu presidente del Termoli Calcio

Si è spento all’età di 62 anni a Spoltore l’ex presidente del Termoli Calcio 1920 Giovanni Di Girolamo. Di Girolamo nel 2019 fu per un breve periodo proprio il presidente della squadra calcistica giallorossa e creò il marchio “Giosport” specializzato in abbigliamento e materiale sportivo. In passato ha ricoperto il ruolo di presidente per diverse squadre di calcio tra le quali, appunto, anche il Termoli. Una battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere con il cordoglio che arriva anche da Termoli e dalla Fcd Termoli Calcio 1920 che si stringe al dolore che ha colpito la famiglia.