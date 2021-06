Covid, niente mascherine all’aperto: il Governo valuta l’anticipo a luglio

Covid: quasi tutta l’Italia è ormai in zona bianca e senza coprifuoco da lunedì prossimo e – probabilmente –presto il Paese sarà senza l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Il simbolo del Coronavirus sta per cadere anche in Italia, ma la data definitiva su questa disposizione non arriverà prima della prossima settimana e ancora una volta sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo. Sulla fine dell’obbligo di mascherina – per il momento solo negli spazi all’aperto a meno che non ci si trovi in una situazione in cui è impossibile garantire il distanziamento – già ci sono alcune date possibili e si fa sempre più compatto il fronte di chi spinge per inizio luglio, forse il 5, o comunque non più tardi del 12 del prossimo mese. L’ipotesi sarebbe quella di accelerare i tempi della decisione, ma resta anche molta cautela a causa della diffusione delle varianti, su cui ci saranno più certezze solo nelle prossime settimane.Sembra però certo che si potrà stare senza mascherina solo nei luoghi all’aperto e dove non ci sono rischi di assembramento perché, altrimenti, andrà sicuramente indossata.Nel resto d’Europa la direzione è questa: in Francia non c’è più l’obbligo, in Spagna succederà dal 26 giugno. Niente più mascherine all’aperto anche in Germania, Belgio e Grecia. Ma anche perché sarebbe un ulteriore passo verso la normalità, rappresentando la mascherina uno dei simboli dell’era Covid. Il Comitato Tecnico Scientifico è chiamato a pronunciarsi anche sull’apertura delle discoteche, tema sul quale – dopo un primo incontro – il Cts si è riservato ulteriori approfondimenti: anche questa riapertura potrebbe essere disposta dal Governo da inizio luglio e sicuramente con l’obbligo del green pass.