Covid, niente lezioni in presenza all’Alfano. «Decisione in via precauzionale»

Saranno sospese per i prossimi tre giorni le lezioni di quattro classi del Liceo Scientifico “Alfano” di Termoli. Poche le informazioni che trapelano al momento. Stando a quanto riportato dall’Ansa Molise la dirigente scolastica dell’Alfano, Concetta Rita Niro, avrebbe optato per la sospensione in via precauzionale delle lezioni in tre classi del suo istituto nonostante non ci siano casi positivi accertati. Probabile, ma non ancora chiaro, che la decisione sia strettamente collegata al cluster della Casa di Riposo di Portocannone che nella giornata di oggi, 20 settembre, ha fatto riscontrare 28 casi positivi che hanno toccato diversi Comuni del basso Molise, tra cui 7 casi proprio a Termoli. “Anche se non ho casi positivi accertati – si legge sull’Ansa Molise – in accordo con il Dipartimento di prevenzione, ho sospeso in alcune classi in via precauzionale le attività scolastiche in presenza per tre giorni. Le classi interessate continueranno a svolgere le lezioni con la didattica digitale integrata”.