Covid, nessun ricovero e nessun dimesso ma ci sono 5 guariti: 4 i nuovi positivi

Coronavirus: sospiro di sollievo per il bollettino diramato oggi, 24 giugno, dall’Asrem. Nessun ricovero al Cardarelli, nessun dimesso e 5 le persone guarite (rispettivamente di Campobasso, Montenero di Bisaccia, Sesto Campano, Trivento e Venafro) . 8 in totale i pazienti in ospedale (4 della provincia di Campobasso e 4 della provincia di Isernia). 386 i tamponi effettuati nella giornata odierna e 4 i nuovi positivi (scende a 85 il numero delle persone attualmente positive in regione). Fermo a 491 il numero dei decessi mentre sono 2.525 i soggetti in isolamento.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Campobasso 1

Guardialfiera 1

Montenero di Bisaccia 2