Covid, nessun positivo su quasi 300 tamponi ed è boom di guariti: 25 pazienti fuori dal tunnel

Ancora buone notizie sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Nella giornata di oggi, sabato 13 giugno, sono stati processati 284 tamponi per la ricerca del virus e 33 di controllo, per un totale di 317 e non è stata riscontrata alcuna positività. L’altra buone notizia riguarda il vero e proprio boom di guariti: sono 25 i pazienti che hanno debellato il Covid, tutti appartenenti alla comunità Rom di Campobasso. Pertanto cala drasticamente il numero degli attualmente positivi che sono ora 74, i totali da inizio emergenza sono sempre 439 su un totale di 17947 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Il Cardarelli di Campobasso continua ad essere Covid free, non essendoci alcun ricoverato positivo.

I guariti balzano a 332, mentre i decessi sono fermi a 23.