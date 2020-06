Covid, nessun positivo per il sesto giorno di fila: 7 nuovi guariti

Prosegue anche oggi il trend positivo per quel che concerne l’emergenza Covid in Molise. Per il sesto giorno di fila non sono state riscontrate positività su 230 tamponi processati, 217 per la ricerca del virus e 13 di controllo. Ci sono, invece, ben 7 guariti: 2 di Campobasso (comunità Rom), 1 di Termoli, 2 di Poggia sannita, 1 di Cercemaggiore e 1 di Baranello. Pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 65, mentre i totali da inizio emergenza sono sempre 439 su un totale di 18444 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Il Cardarelli resta sempre Covid free, non essendoci ricoverati per Covid.

I guariti salgono a 343, mentre i decessi restano fermi a 23.