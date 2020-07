Covid, nessun positivo ma ci sono 5 guariti: Molise unica regione in Italia senza ricoverati per il virus

Buone notizie oggi, mercoledì 1° luglio, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Su 204 tamponi processati, non sono stati riscontrati casi positivi. Ci sono, però, ben 5 guariti: 4 pazienti di Campobasso (cluster Rom) e 1 di Isernia. Pertanto gli attualmente positivi in Molise al momento sono 21, mentre i totali da inizio emergenza sempre 445 su un totale di 22013 tamponi procesasti, compresi quelli di controlli.

Il Cardarelli resta ospedale Covid free, non essendoci pazienti ricoverati per il virus. Il Molise è l’unica regione in Italia a non avere ricoverati per Covid.

I guariti salgono a 401, mentre i decessi sono fermi a 23.