Covid, nessun positivo e nessun guarito. Resta stabile la situazione sul fronte contagi

Zero decessi, zero ricoveri e zero dimessi nel bollettino di oggi, 1 agosto, diramato dall’Asrem. Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 31 luglio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Oggi si registrano 0 nuovi casi su 131 tamponi refertati. Non si registrano guariti e neanche dimessi.

I guariti totali sono 13.318, i decessi 492.

In isolamento si trovano 2.058 cittadini.