Covid, nessun paziente guarito. I nuovi positivi sono 137

Sette le persone ricoverate attualmente al Cardarelli, tutte nel reparto di Malattie Infettive. Continua il trend, seppur lieve, di crescita di nuove infezioni

Continua il trend in crescita, seppur lieve, dei nuovi casi di positività da Covid in Molise. Oggi, sabato primo ottobre, dal bollettino diramato dall’Asrem, non si registrano decessi. C’è un nuovo ricovero, di contro c’è una dimissione dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli.

Non si registrano pazienti guariti

I morti totali in Molise per Covid sono 679.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 7, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 7 ricoverati, uno non è vaccinato, uno ha la prima dose, uno ha la seconda dose o quella unica e 4 hanno tre dosi.

Oggi si registrano 137 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 436 tamponi processati, per una percentuale di positivi che supera il 20%.

I nuovi casi (137) sono: