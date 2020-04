Covid, nessun nuovo positivo. Nella notte un guarito a Campobasso

Nessun nuovo contagiato nella notte. Dopo un picco di contagi nella serata di ieri, la domenica del Molise si sveglia senza nessun nuovo positivo al Covid-19. E’ quanto ufficializzato dall’Asrem con il bollettino delle 11 di oggi, domenica 19 aprile. Nella serata e nella nottata sono stati processati 173 tamponi per un totale di 3482 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza in Molise. Il numero delle persone positive resta 279, come ieri sera. Identico anche il numero dei ricoverati 24 in totale, 20 in malattie infettive e 4 in Terapia Intensiva. Si registra un guarito a Campobasso, una persona che si trovava ricoverata nel proprio domicilio e che ha superato la malattia.