Covid, nessun nuovo positivo. I dati del bollettino della mattina

Settantuno i tamponi processati su un totale di 1703. Due le persone ricoverate in Malattie Infettive: un anziano di Cercemaggiore e una operatrice della casa di riposo di Agnone

Su 71 tamponi che sono stati processati questa mattina nessuno è risultato positivo. Si ferma al momento la curva di ascesa di persone positive al Coronavirus in Molise. E’ quanto contenuto nel bollettino reso pubblico questa mattina, 7 marzo. Dei 71 tamponi effettuati su un totale di 1703 tamponi, quindi, nessuno è risultato positivo. Sono state invece trasferite in Malattie infettive due persone risultate positive nei giorni scorsi, un anziano di Cercemaggiore che si trovava a Larino e una operatrice della Casa di Riposo di Agnone. I contagi, quindi, restano fermi a 222 così come il numero delle persone decedute. Stabile anche il numero delle persone ricoverate in Terapia Intensiva e sub Intensiva.