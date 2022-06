Covid, nessun nuovo guarito e 102 contagi. 819 i tamponi processati

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 11 giugno, non si registrano decessi, mentre il rapporto dell’Azienda Sanitaria evidenzia che c’è un nuovo ricovero in Malattie Infettive (un paziente di Vinchiaturo) e una dimissione dal medesimo reparto e si tratta di una persona di Larino. Preoccupa il fatto che il Bollettino non faccia registrare nessun nuovo guarito dal Covid.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 631.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Non ci sono trasferimenti da reparto a reparto, mentre come già evidenziato c’è un nuovo ricovero e una dimissione. Pertanto i ricoverati totali restano 9, di cui 8 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 9 ricoverati, 2 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi e 5 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 102 nuovi casi (in linea con la situazione di ieri), tra molecolari e antigenici, su 819 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,5%.

I nuovi casi (102) sono: