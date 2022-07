Covid, nessun guarito e 258 nuovi positivi. I ricoveri salgono a 23

Il primo elemento che balza all’attenzione pubblica è che, stando al bollettino Covd diramato oggi pomeriggio 30 luglio 2022 dalla Asrem, non si registrano guariti a fronte di un alto numero di nuovi positivi (258). Emerge anche che ci sono due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso e si tratta di pazienti di Campobasso e Termoli. Non si registrano dimissioni e, per fortuna, nessun decesso

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 652.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Non ci sono trasferimenti ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Campobasso e uno di Termoli che hanno avuto bisogno delle cure dell’ospedale Cardarelli. Il numero dei degenti in ospedali per patologie legate al Covid salgono dunque a 23

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 23 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 2 ha due dosi e 15 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 258 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 632 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che resta alta (40%).

Oggi dunque non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a scende a 4.967

I nuovi casi (258) sono: