Covid, nessun decesso e nessuno ricovero: 2 i nuovi positivi

Effettuati 308 tamponi, 2 le persone guarite

Coronavirus, il bollettino odierno dell’Asrem non registra decessi e nuovi ricoveri. Dall’ospedale Cardarelli nessun dimesso e dunque i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive restano 8 (6 della provincia di Campobasso 2 della provincia di Isernia). venendo a qualche numero sono stati effettuati 308 tamponi, 2 i nuovi positivi (di Campobasso e Ripalimosani). In regione attualmente ci sono 83 persone positive mentre sono 2502 i soggetti in isolamento. Fermo a 491 il numero dei decessi mentre sono 2 le persone guarite di Campobasso e Petrella Tifernina mentre è dello 0,6% il tasso di positività