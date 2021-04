Covid, nessun decesso e cala la pressione sugli ospedali. Ci sono 47 nuovi positivi, preoccupa Campobasso

Una giornata tutto sommato positiva sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Principalmente perché non si registrano decessi e continua a diminuire la pressione sugli ospedali. Sul fronte contagi continua a preoccupare la situazione di Campobasso, centro maggiormente colpito.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 20 aprile, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise sono 466.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono 4 nuovi ricoveri: tutti presso il reparto di malattie infettive. Fortunatamente si registrano anche 6 dimessi e pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 52, di cui 48 al Cardarelli (39 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva), 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 2 al Neuromed (tutti in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 13 pazienti.

I nuovi positivi sono 47 su 1029 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 4,5%. Oggi il centro più colpito è Campobasso con 14 contagi.

I nuovi positivi (47) sono:

4 Bojano

1 Busso

14 Campobasso

1 Campochiaro

3 Campodipietra

1 Casacalenda

1 Gambatesa

1 Isernia

1 Larino

1 Matrice

1 Montenero di Bisaccia

1 Monteroduni

1 Petacciato

1 Ripalimosani

1 Rotello

1 San Giacomo degli Schiavoni

1 Sepino

5 Termoli

4 Venafro

3 Vinchiaturo

I guariti di giornata sono 52 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 594, mentre i totali da inizio emergenza sono 12949.

I guariti totali sono 11875, i decessi 466.

In isolamento si trovano 2463cittadini.

E’ stato aggiornato anche il dato sui tamponi antigenici. Su un totale di 12293 test rapidi effettuati, sono stati riscontrati 1317 positivi.