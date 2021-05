Covid, nessun decesso da una settimana: 9 i nuovi positivi, un ricovero in ospedale

Effettuati 472 tamponi. 22 le persone guarite, 21 quelle ricoverate al Cardarelli

Continua il trend positivo in regione (grazie anche ad una incisiva campagna vaccinale) per quel che riguarda la diminuzione dei casi di contagio derivanti da Covid. Infatti anche nella giornata odierna il bollettino dell’Asrem non registra decessi. Un solo ricovero: si tratta di un paziente di Sant’Angelo Del Pesco (si trova nel reparto di malattie infettive). Per quel che riguarda i dati nella giornata odierna sono 472 i tamponi effettuati. 9 i nuovi positivi e 22 le persone guarite. Attualmente sono 237 i casi positivi e 21 i pazienti ricoverati al Cardarelli (16 nel reparto di malattie infettive e 5 in quello di terapia intensiva). Covid free invece il gemelli, l’ospedale San Timoteo di Termoli e il Neuromed. Fermo a 488 il numero delle persone decedute mentre sono 2.853 i soggetti in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Isernia 4

Agnone 1

Montaquila 1

Riccia 1

Sant’Angelo del Pesco 1

Venafro 1