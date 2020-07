Covid, nessun contagio per l’undicesimo giorno di fila e due guariti: i positivi scendono a 18

Inizia in maniera positiva la settimana in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Oggi, lunedì 6 luglio, sono stati processati 172 tamponi e non sono stati riscontrati casi di contagio. Oggi, però, ci sono due nuovi guariti di Campobasso appartenenti al cluster Rom e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 18. I totali da inizio emergenza sono sempre 445 su un totale di 22691 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Invariata la situazione al Cardarelli che resta Covid free, non essendoci ricoverati per il virus. I guariti salgono a 403, mentre i decessi sono fermi a 23. In Italia oggi i contagi sono tornati nuovamente ad aumentare con focolai importanti in diverse regioni. In Molise, per fortuna, la situazione è decisamente positiva, non essendoci contagi da ben 11 giorni.