Covid, nessun contagio per il quinto giorno di fila: calano i ricoverati e ci sono altri 2 guariti

Prosegue il trend positivo in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Per il quinto giorno consecutivo, ed è un vero e proprio record, non si registrano casi di positività su 161 tamponi processati. 11 sono stati quelli di controllo per un totale di 172 effettuati. Calano anche i ricoverati perché si registra un dimesso da malattie infettive: in totale gli ospedalizzati sono 4, dei quali 2 sono in reparto e 2 in terapia intensiva.

Oggi si registrano ulteriori 2 guariti, 1 di Ripalimosani e 1 di Petrella Tifernina e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 130. Il totale da inizio emergenza resta fermo a 436 su un totale di 15123 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti salgono a 266, mentre i decessi restano fermi a 22.