Covid, nessun contagio in Molise per il quarto giorno di fila: i positivi restano 33

Ancora buone notizie sul fronte dell’emergenza Covid in regione. Per il quarto giorno consecutivo il Molise ha fatto registrare zero contagi. Nel bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 10 agosto, su 102 tamponi, non sono stati riscontrati casi di contagio. Ciò induce ad un cauto ottimismo e soprattutto a pensare che i cluster che si sono sviluppati le scorse settimane, siano stati circoscritti e quindi spenti.

Gli attualmente positivi restano 33, mentre i totali da inizio emergenza restano fermi a 479 su un totale di 28105 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata al Cardarelli dove resta un solo ricoverato in malattie infettive, si tratta del kosovaro di Pesche. Mentre i suoi familiari (moglie e un figlio), come riportato ieri, sono guariti e risultato negativi.

I guariti sono fermi a 423 e i decessi a 23. Nessuno è in sorveglianza, mentre in isolamento si trovano 49 persone.

La mappa del contagio in Molise riguarda 6 centri. Sono presenti 24 positivi a Campobasso (cluster venezuelani), 4 a Isernia (cluster kosovari), 1 a Pesche (cluster kosovari ricoverato in malattie infettive), 2 a Campolieto (migranti), 1 a Bojano (kosovaro), e 1 a Ururi (carabiniere).