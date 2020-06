Covid, nessun contagio e due pazienti guariti: gli attualmente positivi in Molise sono 60

Arrivano buone notizie oggi, mercoledì 17 giugno, sul fronte Covid in Molise. Su 322 tamponi processati, 295 per la ricerca del virus e 27 di controllo, non sono state riscontrate positività. Si registrano, invece, due nuovi guariti, un cittadino di San Martino in Pensilis e uno di Campobasso. Pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 60, mentre i totali da inizio emergenza sono sempre 440 su 19006 tamponi processati, compresi quelli di controllo. Resta solo un paziente ricoverato in malattie infettive, i guariti salgono a 349, mentre i decessi sono fermi a 23.