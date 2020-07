Covid, nessun contagio e ben 4 guariti. I positivi in Molise sono rimasti 9

Inizia nel migliore dei modi la settimana in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Su 159 tamponi processati, non sono stati riscontrati contagi. Oggi ci sono ben 4 guariti di Campobasso, appartenenti al cluster Rom e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 9, per la prima volta sotto le 10 unità da mesi. I totali da inizio emergenza sono 446 su un totale di 23741 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata al Cardarelli dove resta un solo ricoverato in malattie infettive.

I guariti salgono a 413, mentre i decessi sono fermi a 23.